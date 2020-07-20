شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه إف سي مصر وديًا الأربعاء استعدادًا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق إف سي مصر، وذلك على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لاستكمال الدوري، وكان فريق المقاصة قد افتتح سلسلة مبارياته الودية الأسبوع الماضي بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.

ويواصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته على هامش معسكره المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية، وشهد مران الفريق اليوم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، وذلك تنفيذًا للإجراءات الطبية الاحترازية التي أقرها اتحاد الكرة ضمن بروتوكول عودة تدريبات الفرق الرياضية.

وأدى لاعبو المقاصة في مران اليوم مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة، وذلك تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

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فى سياق آخر، كان بكرى سليم المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أكد أنه لا نية لبيع النادى، خاصة أنه مُشهر كنادى أهلى، لافتًا إلى أن الشركة التى ترعى النادى مرت بأزمة مالية فى الفترة الأخيرة مثل العديد من الشركات التى تضررت جراء جائحة انتشار فيرس كورونا، ومن المتوقع أن تتنازل الشركة عن بعض الأسهم لأحد المستثمرين للعمل على النهوض بالفريق مرة أخرى، وأضاف أن المقاصة سبورت تمتلك عدد من العروض من مستثمرين عرب وأجانب ومصريين لشراء عدد من أسهم الشركة فى رعاية فريق المقاصة، ومن المنتظر تحديده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إن نادى المقاصة سيظل كما هو دون تغير.

أردف المدير التنفيذى للنادى الفيومى، إنه تم حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتم صرف 2.5% من رواتبهم فى الأسبوع الماضى على أن يتم جدولة المبالغ المتبقية على الأشهر المقبلة، وعن خالد أوتشو أكد بكرى سليم أن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع المقاصة بداعى حصوله على بعض العروض الأخرى، إلا أن النادى لم يفرط فى خدمات اللاعب فى الوقت الحالى.