شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يضم الناشئ محمد الجمل لمعسكر المصري ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضم محمد الجمل مهاجم فريق الشباب بالنادي لمعسكر الفريق الذي بدأ ظهر اليوم الإثنين بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام.

يأتي هذا القرار بعد تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق عن التدريبات لفترة تتجاوز الثلاثة أسابيع عقب إجرائه اليوم لجراحة الزائدة الدودية بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد.

جدير بالذكر أن محمد الجمل يعد أحد أبرز عناصر فريق الشباب بالنادي، حيث يشغل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مركز رأس الحربة، ويتوقع له الكثيرون مستقبل كبير مع فريق المصرى.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة النادي المصري البورسعيدي عن أن مسئولي الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشأن ضم محمود وادي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وقال المصدر إن مسئولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" واقتراب حلها رسميًا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مرة أخرى وتجدد رغبتها في التعاقد مع محمود وادى، وذلك بعدما رفضت إدارة المصري في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب قبل اقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.