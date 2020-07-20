شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يقرر إلغاء دوري الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، إلغاء دوري الرواد للأعمار من 35 إلى 65 عاماً، وذلك بعد تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.

١- ما زالت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للتنس علي تواصل مع اللجنة الطبية العليا لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لتحديد مدي وجوبية التحاليل الطبية للاعبين كشرط أساسي للمشاركة في البطولات المحلية، علماً بان الاتحاد الدولي لا يشترط عمل اي تحاليل للمشاركة في البطولات الدولية.

٢- بناءً علي ما سبق وحيث إنه لايوجد حتي الآن قرار واضح بشأن التحاليل الطبية، فقد تقرر إلغاء المجمع الأول للبطولات الذي كان مقرر إقامته يوم 13 أغسطس، والبدء مباشرةً بالمجمع الثاني يوم 3 سبتمبر إن شاء الله.

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٣- طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة الخاصة ببطولة الحافز الرياضي والتي يشترط إقامتها قبل نهاية شهر أغسطس، تقرر تنظيم بطولة للمراحل السنية (18 سنة ناشئين وناشئات، رجال وسيدات) في الفترة من 21 - 27 أغسطس بملاعب نادي السليمانية، علمًا بأن:

- تحمل اللاعبين واللعبات تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للاشتراك في البطولة، وذلك في حالة تأكيد اللجنة الطبية العليا لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية علي وجوبية التحاليل كشرط للمشاركة في البطولات.

- عدم احتساب نقاط للاعبين واللعبات في الترتيب المحلي للمراحل السنية السابق ذكرها.

٤- قرر الاتحاد المصري للتنس اقامة مباريات تدريبيه للمنتخبات القومية للمراحل السنية 14، 16، 18 ناشئين وناشئات، بمشاركة أول 8 لاعبين ولاعبات فى كل مرحلة سنية طبقاً لآخر ترتيب دولي معلن لمرحلتي 16 و18 سنة وآخر ترتيب أفريقي لمرحلة 14 سنة، علي أن يتحمل الاتحاد كل التكاليف الخاصة بإقامة المباريات شاملة تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للحكام واللاعبين واللاعبات.