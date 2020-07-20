شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: يجب أن تحول كرة القدم فى مصر لصناعة.. والأندية الشعبية تعانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري بضرورة أن تقوم الأندية بوضع خطة لعبور الخسائر المالية بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد العديد من الأنشطة على رأسها كرة القدم والتى توقفت فى مصر منذ منتصف مارس الماضى .

وأضاف السقا خلال تصريحات لقناة أون تايم سورت: سبق وأن اتفقنا مع اللاعبين على تخفيض 50% من وراتبهم حال الغاء الدوري، متابعًا: نفتقد كلمة مشروع ويجب أن تكون كرة القدم صناعة تحقق مكاسب لكن في مصر الفرق تنفق ولا تحقق مكاسب كما هو الحال بفرق الدوري الانجليزي كمثال.

أضاف: هناك فرق كثيرة يغيب عنها فكرة التسويق والاستفادة من القاعدة الجماهيرية للأندية الشعبية، مشددًا أن الأندية الشعبية تعانى من الإفلاس بسبب توقف النشاط خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى، على تويتر، صورًا من مغادرة فريقها لبورسعيد متوجهًا لبرج العرب لدخول معسكر مغلق استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز بملاقاة الزمالك والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط فى كل البلدان.

واختار طارق العشري، المدير الفني للمصري، 29 لاعبا للانضمام للمعسكر هم:

حراس المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

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الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، خالد مصطفى، كريم العراقي، عمر كمال عبد الواحد، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، محمد عبد السلام “بندق”، أحمد يوسف.

الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن علي، أيمن ندا، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، عبد الرحمن زين.

الهجوم: أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو.

ومن المقرر أن يخوض المصرى 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع طلائع الجيش، طنطا، سموحة، بيراميدز، أيام 21 و23، 26، 29 يوليو، ولقاء أخير مع الاتحاد السكندرى لم يتم تحديد موعده حتى الآن.