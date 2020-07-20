شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من استضافة بطولة العالم للشباب في الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام إلي شهر أكتوبر 2021 ، على أن تستضيفها مصر.

ومن ناحية أخرى، قرر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، تحديد موعد استئناف المسابقات المحلية بالأول من أغسطس المقبل، بعد الإطلاع علي تصور لجنة المسابقات في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، خاصة أن الاتحاد انتهي من كل المسابقات الخاصة بالحافز الرياضي، وكانت نتائج التحاليل والمسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، جاءت سلبية للاعبي منتخب الخماسي الحديث، بعد إجرائها الفترة الماضية بمقر الاتحاد لجميع العمال والموظفين واللاعبين والمدربين للعبة .

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ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الاتحاد كان حريصا على إجراء التحاليل لجميع موظفي الاتحاد واعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين والإدرايين وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية لتفادى أى ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، ‏استعدادا لعودة النشاط‎، مشيراً إلي أن جميع النتائج جاءت سلبية للجميع.

وأضاف العريان في تصريحات خاصة أن لاعبى المنتخب بدأوا التدريبات يوم السبت الماضي، علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي للألعاب غير التلامسية.