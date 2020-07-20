شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: يكن حسين مثلى الأعلى.. وإبراهيم يوسف أفضل مدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك، عن مثله الأعلى عندما كان في الملاعب، قائلاً: "كنت أعتبر الراحل يكن حسين مثلي الأعلى وأتعلم منه الكثير".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن إبراهيم يوسف لاعب الزمالك الأسبق يعتبره أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية وأفضل من لعب في هذا المركز على الأطلاق على الرغم من تواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه إلا أنه يعتبره أفضل اللاعبين على مدار التاريخ.

وعن أكثر التجارب التدريبية التي ندم عليها قال صلاح إن تجربة النجوم الأخيرة ندم عليها كثيرًا بالرغم من أنه يحب محمد الطويلة رئيس النادى على المستوى الشخصي إلا أنه لا يحبه على المستوى المالي، واستكمل حديثه: "كنت واخد فكرة عن شيكابالا مش كويسة ولما عاشرته عرفت أنه يعشق الزمالك وجماهيره وعمال غرف الملابس وعيبه أنه عصبي إلا أنه يعتبره أطيب قلب".

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وأوضح محمد صلاح : "صالح جمعة أخطأ في حق نفسه تدريبيًا وعليه استغلال الصلح مع فايلر وأن يكون له دور أساسي مع الأهلي"، متمنيًا أن يتم مساعدة حسام البدري في المنتخب ولازم الفترة الجاية يسمعوا كلامه ويحققوا مطالبه".