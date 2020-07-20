شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فايلر يجتمع بمعاونيه.. تدربيات قوية للحراس وفقرة بالكرات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وأفريقية، وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق، كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.

واشتمل مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في بداية مران الفريق، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، واشتملت تدريبات الحراس على جانب بدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية، لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.



الجهاز الفني للاهلي

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تدريب الاهلي