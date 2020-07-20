شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للاعبى وادى دجلة قبل انطلاق معسكر السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التى أجراها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى، حيث جاءت النتيجة "سلبية" للجميع، وذلك قبل انطلاق معسكر الفريق فى العين السخنة، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، لاسيما أن المعسكر سيخلو من المواجهات الودية، حيث لم يتمكن وادى دجلة من خوض أى مباراة ودية خلال تواجده فى المعسكر المغلق بالسخنة، نظرًا لصعوبة الأمر فى ظل الشروط التى حددها اتحاد الكرة من أجل السماح بخوض مباريات ودية فى الوقت الحالي وقبل عودة الدورى، حيث اشترطت الجبلاية أن تكون الوديات بين فرق الدورى الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثانى أو الثالث، فضلاً عن المسحة الطبية التى يجب خضوع الفريقين لها قبل اللقاء.

ويتبقى 3 لاعبين بوادى دجلة مازالوا يخضعون للحجر المنزلى نظرًا لإصابتهم بفيروس كورونا، لاسيما وأن مروان حمدى الذى كان مصابًا بالفيروس أعلن شفاءه بعد فترة عزل دامت 25 يومًا، حيث كانت المسحة الثانية التى أجراها الفريق الدجلاوى كشفت عن إصابة مروان بـ"كوفيد 19" إلا أن المسئولين فى دجلة رفضوا الإفصاح عن اسم اللاعب المصاب، قبل أن يعلن مروان عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، تعافيه من الفيروس.

وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

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ويستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم 29 على ملعب بتروسبورت.