شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الطلائع ينقل وديتى المصرى والزمالك لبرج العرب ويتدرب فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ناديه قرر نقل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك لاستاد برج العرب الرئيسى باعتباره ملعب الطلائع بدلاً من إقامتهم على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وأضاف مهدى تلقيت اتصالاً من مسئولى الزمالك للاستفسار عن مكان المباراة الودية فأخطرتهم بإقامتها فى استاد برج العرب الرئيسى لأننا أصحاب المباراة والملعب.

وأنهى منذ قليل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لاستكمال مبارياته الودية بالتدريب فى الجيم حيث يجهز فريقًا للمشاركة فى ودية المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وفريقًا آخر لمواجهة الزمالك المقرر لها الأربعاء المقبل فى تمام الخامسة مساء.

ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

ورفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة تقييم مستوى فريقه عقب ودية مصر المقاصة التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد مؤكدًا أن التقييم سيكون بنهاية فترة الإعداد، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وجهت الشكر للاعبين على أدائهم فى ودية المقاصة فى أول ظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن حساسية المباريات استمر لمدة 4 أشهر، وطالبتهم بالمزيد فمازلنا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري، ولدى ثقة كبيرة فى قدرات كل اللاعبين لمواصلة رفع لياقتهم البدنية للوصول لأعلى فورمة قبل عودة المباريات".

ويضيف المدير الفنى للطلائع: "نتطلع لتحسين وضعنا بجدول الدوري مع عودة المسابقة وهذا يتطلب منا مجهود مضاعف وأثق فى قدرات اللاعبين على تغيير وضع الفريق بمزيد من التركيز والجدية".

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الأولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

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