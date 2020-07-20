شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي يقود مران يد الزمالك في المركز الأولمبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسين زكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، مران الفريق مساء اليوم بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادى نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات، حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للاعبين بعد العودة للتدريبات عقب التوقف الأخير بسبب فيروس كورونا، وفى الوقت نفسه يخضع الثنائى عمر بكار وخالد وليد المنضمان حديثًا للفريق لنظام تدريبي خاص لرفع لياقتهما البدنية.
عاد فريق كرة اليد بنادى الزمالك، صباح السبت قبل الماضى، إلى التدريبات تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسين زكى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك تأكيدًا لعودة المسابقات مجددًا، وعاد الفريق للتدريب فى الملاعب المكشوفة وفقًا لبروتوكول الإجراءات الاحترازية وخوض المران حول التراك والجيم فقط لمدة أسبوع تنفيذًا للتعليمات التى سبق وأعلنت عنها وزارة الرياضة واتحاد اليد برئاسة هشام نصر الذى أعلن مؤخرًا استكمال منافسات الموسم الحالى على صعيد مسابقات المراحل السنية المختلفة بدءًا من شهر أغسطس المقبل، وذلك فى بيان رسمى صادر من الاتحاد.
وقرر الاتحاد المصرى لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءًا من شهر أغسطس من العام الجارى ٢٠٢٠ مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضى طبقا للكود "٢" الخاص بالدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على أن تكون طبقًا لما يلى.
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