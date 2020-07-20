شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا الإسماعيلى يكشف تفاصيل أزمة حسابه البنكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد العاطي دونجا نجم النادى الإسماعيلى تفاصيل خلافه مع أحد موظفى البنك الذى يتعامل معه اليوم الإثنين، وقال دونجا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ذهبت لمقر البنك ظهر اليوم ووجدت خطأ فى حسابى ورفض الموظف الاعتراف به فى البداية ولكن بعد اعتراضى عليه وتدخل مسئولي البنك تمت مراجعة الحساب وتبين صحة موقفى ولكنى لم أقم بسحب أية أموال ".

من ناحية أخرى، نزع محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الإسماعيلى، الجبس من قدمه خلال الساعات الماضية تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، حتى سيصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأصفر بعد 10 أيام استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وخضع لاعبو الإسماعيلى لمسحة كورونا الرابعة استعدادًا لعودة بطولة الدورى، وأبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم مسئولي نادى الإسماعيلى بسلبية المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

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وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم: محمد مجدى حارس مرمى، محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن، الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، الهجوم.. حازم مرسى، قبل أن يشارك فى الشوط الثانى، مصطفى فارس، إبراهيم أبو اليزيد، محمد عمار، أسامة إبراهيم فى الدفاع، مدحت فقوسة، محمد الضرف، محمد بيومى، عمر الوحش فى الوسط، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.