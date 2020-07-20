شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل الأهلى والزمالك فى آخر مواجهاتهما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وقال موقع "le 360" المغربى إن "كاف" قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولاً به فى النسخ الماضية.

وتوقف النشاط الرياضى فى مصر ومعظم أنحاء العالم منذ ما يقرب من منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيرس كورونا، وحرص ”الخليج 365” على تذكرة الجماهير بأخر مواجهة خاضها الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل التأهل لنصف النهائى.

الأهلى يتعادل مع صن داونز

تمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر من حجز مقعد في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع نظيره صن داونز بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2/0.

وبادر الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26.

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هدف الأهلى

هدف صن داونز

الزمالك يخسر من الترجى التونسى بهدف

نجح الزمالك في التأهل إلي الدور نصف نهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما عبر الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة العودة بخسارة الأبيض بهدف نظيف دون رد.

تقدم الترجي بهدف في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.