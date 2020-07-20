شكرا لقرائتكم خبر عن المستفيدون من قرار التراجع عن تقليص عدد الأجانب.. الكبار أكثر الرابحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار التراجع عن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري ليصلح صدور أندية الدوري المصري بشكل عام، في ظل تمسكها ببقاء لاعبيها الأجانب، خاصة من تعاقدوا معهم مقابل مبالغ مالية طائلة، لاسيما الأندية الكبير التي تعاقدات مع الأجانب مقابل أرقام مالية كبيرة، وكانت تتخوف من أن تتضرر حال إجبار اتحاد الكرة للأندية على التخلص من بعض اللاعبين.

ويأتي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ومعهم بيراميدز على رأس قائمة الأندية المستفيدة بشدة من قرار التراجع عن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، في ظل امتلاك البعض منهم 5 لاعبين أو أكثر سواء بقيد البع منهم أو إعارة البعض الآخر، وكانوا يفكرون في كيفية التعامل مع الوضع حال تطبيق قرار التقليص.

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على جانب آخر، تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد زيادة عددٍ حكام الدوري الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتي ستستانف يوم ٦اغسطس المقبل بعد اعلان اللجنة اختيار ١٥٠ حكم منهم حكام ساحة ومساعدين و حكام var و حكام مساعدين var وتم اجراء تحاليل فيروس كورونا اهم بدات من الخميس الماضي.

انطلقت أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

من جهته أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلاً، "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".