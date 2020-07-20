الزمالك: نرحب بقرار كاف بشأن عودة نظام مباريات الذهاب والإياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إعادة نظام مباريات الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يعتبر ميزة بالنسبة للقلعة البيضاء.

وقال حمادة أنور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2": "قرار كاف بشأن عودة مباريات الذهاب والإياب شيء جيد بالنسبة للأهلي والزمالك ونرحب به، واننا سنلعب مباراة العودة في مصر ستكون ميزة لنا، إذا لم يكن هناك توفيق في المغرب".

وأضاف: "سنرى مواعيد السفر التي سيحددها كارتيرون للسفر إلى المغرب ولن نقوم باستباق الأحداث، ومجلس الإدارة لن يتأخر عن الفريق".

Advertisements

وتابع عضو مجلس الزمالك: "البرنامج الذي سيضعه كارتيرون سنوافق عليه لأننا لدينا ثقة به وليس لدينا مشكلة إذا كان في مصلحة الفريق".

وأردف حمادة أنور: "أرى أنه من الصعب إقامة مباراة العودة يوم 2 وإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في نفس اليوم، نحن والأهلي نلعب على استاد القاهرة، وأرى أن الكاف سيراعي ذلك الأمر وستلعب المباراتين في يومين مختلفين".

واختتم عضو الزمالك تصريحاته: "أمير مرتضى تواصل مع السفير المصري في المغرب من أجل عودة بن شرقي وأوناجم، وسيعودون عن طريق بلد أخرى هي تونس".