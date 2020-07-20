بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية استعداداً لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأ نادي بيراميدز معسكره اليوم الاثنين بمدينة الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في السادس من شهر أغسطس المقبل.
ويخوض الفريق معسكره في برج العرب بعد فترة من الراحة.
وعلى هامش المعسكر يخوض بيراميدز مباراتين وديتين أمام الزمالك يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب الرئيسي وأمام المصري يوم 29 يوليو بملعب برج العرب الفرعي قبل إنهاء المعسكر والعودة للقاهرة.
وأقام بيراميدز معسكرا داخليا في القاهرة، وخاض في ختامه مباراة ودية أمام مصر المقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات الجادة لاستئناف الدوري المصري.
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