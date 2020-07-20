محمد صلاح يوجه رسالة لـ"كوكا" بعد تتويجه بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زميله في منتخب مصر، أحمد حسن "كوكا" لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني.

وكتب كوكا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أود أن أشكر أمي وزوجتي وإخوتي وأهلي وأصدقائي على المساندة والتشجيع الدائم، وأخص بجزيل الشكر كل من ساندني من بلدي الحبيب مصر".

وأضاف: "كما أفتخر أن أكون أول مصري يأخذ بطولة الدوري اليوناني، وإنه لفخر كبير لي أن أكون سببا في رفع علم بلدي واسمه".

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واختتم كوكا تغريدته قائلاً: "مشوار طويل وصعب.. ولكن لكل مجتهد نصيب".

وعلق محمد صلاح على تغريدة كوكا قائلا: "نعم يا فتى، فنحن جميعًا نشكرك، ونتمنى لك التوفيق".

وتوج كوكا مع نادي أولمبياكوس بالدوري اليوناني للمرة 45 في تاريخ النادي خلال هذا الموسم.