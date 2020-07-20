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الكشف عن موعد استئناف بطولة كوبا ليبيرتادوريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو- (د ب أ):

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الاثنين أن بطولة كوبا ليبيرتادوريس ستستأنف نشاطها في 15 سبتمبر المقبل بعد توقفها بفعل أزمة .

وتوقفت البطولة التي تضم أبرز أندية أمريكا الجنوبية خلال مرحلة دوري المجموعات في مارس الماضي بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.

وتعتبر البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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