الكشف عن موعد استئناف بطولة كوبا ليبيرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو- (د ب أ):

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الاثنين أن بطولة كوبا ليبيرتادوريس ستستأنف نشاطها في 15 سبتمبر المقبل بعد توقفها بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت البطولة التي تضم أبرز أندية أمريكا الجنوبية خلال مرحلة دوري المجموعات في مارس الماضي بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.

وتعتبر البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.