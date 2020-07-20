الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يهزم شيفيلد.. وبرايتون يضمن البقاء رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تغلب فريق إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعادل نيوكاسل يونايتد سلبيا مع مضيفه برايتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

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ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي ريشارليسون دي أندرادي الذي سجل هدف الحسم بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى حصد نيوكاسل وبرايتون نقطة واحدة من تعادلهما السلبي ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 38 نقطة لبرايتون في المركز الخامس عشر.

وجاء التعادل ليضمن لبرايتون مقعده بين أندية بريميرليج في الموسم المقبل بعدما كان مهددًا بالهبوط، لينجو بشكل رسمي من التواجد مع الدرجة الأدنى.