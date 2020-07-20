كوكا: أفتخر بأني أول لاعب مصري يحقق الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعرب أحمد حسن "كوكا" لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بكونه أول مصري يحقق بطولة الدوري اليوناني.

وتوج كوكا مع نادي أولمبياكوس بالدوري اليوناني للمرة 45 في تاريخ النادي خلال هذا الموسم.

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ودون كوكا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أود أن أشكر امي وزوجتي وإخوتي وأهلي وأصدقائي على المساندة والتشجيع الدائم، وأخص بجزيل الشكر كل من ساندني من بلدي الحبيب مصر".

وأضاف: "كما أفتخر بأن أكون أول مصري يأخذ بطولة الدوري اليوناني، وإنه لفخر كبير لي أن أكون سببا في رفع علم بلدي واسمه".

واختتم كوكا تغريدته قائلاً: "مشوار طويل وصعب.. ولكن لكل مجتهد نصيب".