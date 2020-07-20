مران الأهلي.. راحة 4 أيام لربيعة.. جلسة فايلر.. والشيخ يشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم، الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض اللقاء الودي الأول للفريق أمام سموحة.

وحرص رينيه فايلر على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وأفريقية.

وخصص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، فقرة بدنية في بداية المران تحت إشرف توماس بينكيل مخطط الأحمال وطارق على العزيز أخصائي التأهيل.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي تدريبات قوية لرباعى حراسة مرمى الفريق، إلى جانب تدريبات بدنية، وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب وللكرات العرضية.

وشهد مران الأهلي مشاركة أحمد الشيخ بصورة طبيعيًا بعدما اشتكى من آلام في وجه القدم، قبل أن يخضع لفحص طبي على هامش التدريب ليتأكد من سلامته.

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واختتم فايلر المران بعمل تقسيمة للاعبي الأهلي كان مدتها 25 دقيقة، قبل أن يقرر إنهاء المران بعدها مباشرة.

واكتفى رامي ربيعة بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الألعاب البدنية، في ظل شكواه من إصابة في الكاحل.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول للكرة، حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم، ويعود بعدها إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.

وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.