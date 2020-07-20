قياسات بدنية لمصطفي فتحي وبامبو علي هامش مران الزمالك

حرص الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق لقياسات بدنية اليوم بعد انتظامهما في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب. بعد انتظامهما في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب. وبعدها خاضوا تدريب منفرد ضمن البرنامج التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق . البرنامج التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق . وكان الثنائي انتظم في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية.

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