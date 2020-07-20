حرص الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق لقياسات بدنية اليومبعد انتظامهما في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب.
وبعدها خاضوا تدريب منفرد ضمنالبرنامج التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .
وكان الثنائي انتظم في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قياسات بدنية لمصطفي فتحي وبامبو علي هامش مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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