مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لطارق حامد

اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الذي أقيم على ملعب فندقالإقامة ببرج العرب.
وكان طارق حامد تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحةالودية بالأمس وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة.
ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.
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