مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لطارق حامد

اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب. الإقامة ببرج العرب. وكان طارق حامد تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية بالأمس وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة. الودية بالأمس وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة. ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.

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