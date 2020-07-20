اخبار الرياضه

الزمالك يواصل تدريباته في معسكر برج العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

وبدأ المران بالتدريبات البدنية الخفيفة بعد خوض اللاعبين لمباراة سموحة الودية بالأمس.

وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالكرة، قبل إجراء تقسيمة بين فريقين

شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الطلائع وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي باستاد برج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواصل تدريباته في معسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا