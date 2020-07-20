الزمالك يواصل تدريباته في معسكر برج العرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

وبدأ المران بالتدريبات البدنية الخفيفة بعد خوض اللاعبين لمباراة سموحة الودية بالأمس.

وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالكرة، قبل إجراء تقسيمة بين فريقين

شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الطلائع وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي باستاد برج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.