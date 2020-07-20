الزمالك يواصل تدريباته في معسكر برج العرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
وبدأ المران بالتدريبات البدنية الخفيفة بعد خوض اللاعبين لمباراة سموحة الودية بالأمس.
وحرص الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين لمجموعات خاضت تدريبات بالكرة، قبل إجراء تقسيمة بين فريقينشهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة الطلائع وبيراميدز وديا يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي باستاد برج العرب في إطار الاستعدادات لعودة النشاط الرياضي.
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