كارتيرون يشيد بأداء الزمالك أمام سموحة في المران المسائي

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته بمقر اقامته بمعسكر برج العرب ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف النشاط الكروي ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

شهد المران في البداية قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعقد جلسة مع

اللاعبين تحدث خلالها عن تفاصيل مباراة سموحة الودية التي حقق فيها الفريق بخمسة أهداف لهدف في أولى المباريات الودية للفريق في إطار الاستعدادات لدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد كارتيرون بأداء اللاعبين وطالبهم بالتركيز في التدريبات خصوصا أنه مازال هناك عمل شاق يجب على اللاعبين تنفيذه خلال المرحلة المقبلة قبل عودة النشاط بشكل رسمي.

كما تحدث كارتيرون عن أهمية معالجة بعض الاخطاء التي حدثت في لقاء سموحة لتجنبها في المباريات المقبلة سواء ودية او رسمية.

