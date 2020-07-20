استئناف بطولة كوبا ليبرتادوريس 15 سبتمبر

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كومينبول" اليوم الاثنين استئناف بطولة كوبا لاندية أمريكا الجنوبية ليبرتادوريس يوم 15 سبتمبر المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وهي بطولة دولية سنوية تقام تحت رعاية اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعرف باسم كونميبول (CONMEBOL)، لأندية

كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية، وفي السنوات الأخيرة استطاعت أندية خارج منظومة الكونميبول من المشاركة في البطولة مثل الأندية المكسيكية.

وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس بعدد إصابات فاق مليوني إصابة،

وهي البلد الثاني على مستوى العالم في عدد الإصابات بالفيروس.

فيما يبلغ عدد الإصابات في بيرو 353 ألف إصبة، وتشيلي 333 ألفاً، وكولمبيا 197 ألف إصابة والأرجنتين 126 ألفاً، وهي دول تشارك أنديتها في البطولة.

وتوقفت البطولة التي تضم أبرز أندية أميركا الجنوبية خلال مرحلة دوري المجموعات في مارس الماضي بسبب الجائحة وسيتم إقامة المباريات دون حضور جماهيري.

