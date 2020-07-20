محاضرة فنية لسيدات يد الزمالك قبل انطلاق المران

واصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباتهم مساء اليوم الاثنين بالملعب المفتوح بمقر النادي تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني. وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد محاضرة فنية قبل بدء التدريبات لمناقشة بعض التعليمات الفنية للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. وأدي فريق اليد سيدات تدريباتهم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا. ويهدف الجهاز الفني للوصول الى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري يد سيدات.



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