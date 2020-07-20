شاهد.. ايفرتون يلدغ شيفيلد بهدف البرازيلي ريتشارلسون

حقق فريق ايفرتون فوزاً صعباً علي ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 37 للدوري الانجليزي الممتاز.
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن قدم الفريقين مستوي متراجعللغاية تسبب في خروج الشوط الأول بلا خطورة حقيقية علي المرميين.
وفي الشوط الثاني تحسن مستوي ايفرتون بشكل ملحوظ ووضحت رغبته في حصد نقاط المباراة الثلاثة وهو ماترجمه البرازيلي ريتشارلسون بعدأن سجل هدف اللقاء الوحيد في أولي دقائق هذا الشوط.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ايفرتون الي 49 نقطة في المركز 11، بينما توقف رصيد شيفيلد عند النقطة 58 في المركز الثامن.
علي جانب آخر فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة مباراة برايتون ونيوكاسل يونايتد والتي لعبت في نفس التوقيت لحساب الجولة ذاتها.
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