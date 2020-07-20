محمد صلاح : بعض الأندية لن تلتزم بالإجراءات الاحترازية بعد استكمال الدوري

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض الأندية لن تلتزم باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، بعد استكمال الدوري.

وقال صلاح خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس، " بعض الأندية لن تلتزم بالإجراءات

الوقائية ضد فيروس كورونا".

وأضاف " هناك رؤساء الأندية لن تصرف أموال على الاجراءات الاحترازية، وخاصة في أندية الدرجة الثانية، لرغبتهم في إلغاء دوري القسم الثاني".

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وأردف " أخشى على الزمالك والأهلي في دوري ابطال افريقيا بسبب عدم جاهزية اللاعبين".

وعن أفضل اللاعبين الذين دربهم خلال مسيرته التدريبية، أجاب " أحمد دويدار وطارق حامد ومهاجم إفريقي اسمه بيتر دربته في نادي جولدي".

وأتم " محمود الخطيب ومسعد نور وعلي خليل وعل ابو جريشة أفضل من ارتدوا القميص رقم 10".