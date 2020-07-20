تدريبات قوية لسيدات طائرة الزمالك بملاعب النادي المفتوحة

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك مساء اليوم الاثنين بقيادة إيهاب محمد علي المدير الفني، تدريباته بالملعب المفتوح بمقر القلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لخوض المباريات المتبقية من بطولتي الدوري وكأس مصر.
ووضع الجهاز الفني للفريق خطة الإعداد للمرحلة القادمة استعدادا لاستئناف مبارياتالدوري وكأس مصر.
وأدي فريق الطائرة سيدات تدريباته اليوم على مرحلة واحدة تضمنت الجري في تراك ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل تنفيذ بعض المهارات بالكرة على ملاعب النادي المفتوحة وسط تطبيق كافة الإجراءاتالاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.
ويضم الجهاز الفني لسيدات الطائرة كل من ناهد عبد المنعم مدرب عام وإبراهيم بدر مدرب الاحمال وجهاز اداري بقيادة مسعد عطا الله ودكتوره سلمي طارق طبيب الفريق.
ويهدف الجهاز الفني للوصول الى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري الكرة الطائرة سيدات بالإضافة الى كأس مصر.
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