كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مواجهة لاتسيو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي يستضيف نظيره لاتسيو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الإيطالي. اليوم ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الإيطالي. وجاء تشكيل البيانكونيري علي النحو التالي: حارس المرمي: تشيزني الدفاع: اليكس ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، كوادرادو Advertisements الوسط: بنتاكور، ارون رامسي، رابيو الهجوم: دوجلاس كوستا، كلايستيانو رونالدو، هيجوايين.

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