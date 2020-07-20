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كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مواجهة لاتسيو

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي يستضيف نظيره لاتسيو مساء

اليوم ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل البيانكونيري علي النحو التالي:

حارس المرمي: تشيزني

الدفاع: اليكس ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، كوادرادو

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الوسط: بنتاكور، ارون رامسي، رابيو

الهجوم: دوجلاس كوستا، كلايستيانو رونالدو، هيجوايين.

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