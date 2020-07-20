شاهد فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم

تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – كوادرادو – دي ليخت – بونوتشي – ساندرو – رامسي – بينتاكور – رابيو – دوجلاس كوستا – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.

تشكيلة لاتسيو: ستراكوشا – باستوس – لويز فيليبي – أكيربي – لاتزاري – ميلينكوفيتش سافيتش – كاتالدي – بارولو – فيلبي أندرسون – كايسيدو – إيموبيلي.

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