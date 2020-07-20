موناكو يستبدل مورينو بمدرب بايرن ميونخ السابق “نيكو كوفاتش”

عاد المدرب الكرواتي “نيكو كوفاتش” إلى عالم التدريب مرة أخرى مطلع هذا الأسبوع، بتولي مسؤولية تدريب نادي موناكو الفرنسي، ليستأنف مسيرته المهنية التي تعطلت لمدة 9 أشهر بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ مطلع شهر نوفمبر 2019.

وأعلن موناكو، الذي ينافس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليج آ)، تعيين نيكو كوفاتش لقيادة الفريق بعقد لمدة ثلاثة أعوام قادمة لخلافة روبرت مورينو.

وحل مورينو محل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في ديسمبر 2019، لكنه لم يستطع المواصلة حتى الموسم المقبل 2021/2020 بسبب سوء النتائج خلال الموسم الملغي، حيث احتل المركز التاسع في الدوري بفارق 28 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتوج بلقب المسابقة بقرار حكومي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت إدارة موناكو في بيان رسمي “يُسعدنا أن نعلن قدوم نيكو كوفاتش لتدريب الفريق. لقد وقع الكرواتي على عقد لمدة ثلاث سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد”.

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سمعة رائعة

كان كوفاتش قد تولى تدريب بايرن ميونخ في 2018 بعد فترة مذهلة مع آينتراخت فرانكفورت الذي توج معه بلقب كأس ألمانيا في نفس السنة على حساب البايرن.

وتوج كوفاتش مع العملاق البافاري بكأس ألمانيا والدوري الألماني وكأس السوبر المحلية قبل الرحيل في نوفمبر الماضي بسبب خسارة فادحة أمام فريقه السابق “آينتراخت فرانكفورت” قوامها 5 أهداف لهدف ضمن إحدى جولات البوندسليجا.

وقال نائب رئيس موناكو (أوليج بتروف) “يملك نيكو كوفاتش سمعة رائعة في العمل مع المنتخبات الوطنية والأندية، لقد ساهم في تطوير المواهب الشابة وإدارة اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على تحقيق النتائج المميزة. أنا مقتنع أنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا بفضل خبرته وشخصيته”.

ويكمل نيكو كوفاتش عامه الـ 49 في شهر أكتوبر المقبل، وتُعد تجربة موناكو هي الخامسة في مسيرته المهنية، حيث درب نادي أنيف سالزبورج النمساوي في الفترة من 2009 إلى 2011، ثم أشرف على تدريب منتخب كرواتيا الأول في الفترة من 2013 إلى 2016، كما قضى 3 أعوام مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وظل لمدة موسمين ونصف مع بايرن ميونخ حتى رحل في نوفمبر 2019 ليخلفه “هانز فليك”.