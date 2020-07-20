الوحدة الاماراتي يُعوض رحيل “سبيستيان تيجالي” بضم ثاني هدافي فيتيسه الهولندي

عوض نادي الوحدة الإماراتي رحيل هدافه الأرجنتيني المتميز “سبيستيان تيجالي” إلى نادي النصر الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي 2020، بضم ثاني هدافي فيتيسه آرنهيم الهولندي “تيم ماتافز”.

ويُصنف المهاجم الدوللي السلوفيني “تيم ماتافز” كثاني هدافي فريق فيتيسه آرنهيم الهولندي على مدار الثلاثة مواسم الماضية من بعد الهداف الأول للفريق الهولندي “بريان لينسين” ،الذي رحل هو الآخر هذا الصيف، لكن إلى أحد عمالقة الدوري الهولندي “فينورد روتردام”.

ووقع تيم ماتافز على عقد مدته عامين مع نادي الوحدة الإماراتي، ينتهي في 30 يونيو 2022، ليكون المهاجم الأجنبي الوحيد في الفريق الذي يدربه مدرب إشبيلية الإسباني السابق “مانويل خيمينيز خيمينيز”.

ويتواجد في خط هجوم الوحدة اللاعب الإماراتي المخضرم “إسماعيل مطر” صاحب الـ 37 عامًا، بالإضافة إلى الرباعي الشاب “يحيى الغساني ومحمد الجنيبي وعبدالله أنور الأميري ونواف وليد”.

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وسجل تيم ماتافز /31 عامًا/ ما مجموعه 32 هدفًا في 69 مباراة بمنافسات الدوري الهولندي خلال المواسم الثلاث الماضية منذ عودته من الدوري الألماني، حيث لعب لناديي أوجسبورج ونورنبيرج.

وسبق لصاحب الطول الفارع (188 سم) تمثيل أندية جرونينجين وإيمين وايندهوفن في هولندا بعد رحيله عن نادي جوريكا السلوفيني عام 2008.

وفي عام 2014 إلتحق بصفوف أوجسبورج الألماني، إلا أنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق، ليرحل بعد موسم ونصف بنظام الإعارة لنادي جنوى الذي أخفق رفقته في تسجيل أي هدف خلال 7 مباريات بمنافسات الدوري الايطالي ليعود إلى الدوري الألماني بنظام الإعارة لنادي نورينبرج.

وتمكن ماتافز من تسجيل 5 أهداف في 20 مباراة مع نورينبرج في الدوري الألماني ما ساعده على الرحيل إلى فيتيسه الهولندي الذي منحه الفرصة كلاعب أساسي.