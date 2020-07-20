رسميًا..بلد الوليد يضم أحد أفضل صناع الألعاب في الدوري الاسباني

نجحت إدارة نادي بلد الوليد بقيادة مالكه البرازيلي “الظاهرة رونالدو” في التعاقد مع أحد أفضل صناع الألعاب في الدوري الاسباني بموسم 2020/2019.

وانضم لاعب وسط منتخب تشيلي “فابيان أوريلانا” إلى بلد الوليد بالمجان اليوم الاثنين، عقب انتهاء عقده مع إيبار الذي ساعده على احتلال المركز ال14 في جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز ال13.

ولم يلعب أوريلانا أي مباراة مع إيبار منذ الجولة 32 من الدوري الاسباني يوم 28 يونيو الماضي، حيث تمسك بالرحيل فور انتهاء عقده مطلع شهر يوليو الجاري رافضًا فكرة التمديد لمدة شهر إضافي لاتمام انتقاله المبكر لصفوف بلد الوليد، الأمر الذي حرمه من التقدم أكثر في لائحة أفضل صناع الألعاب.

وصنع أوريلانا 7 أهداف في الدوري الاسباني بموسم 2020/2019، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب صناع الألعاب مناصفة مع لاعبين أمثال خيسوس نافاس وكريم بنزيمة وربورتو توريس ورودريجو ولوكا مودريتش وإيفر بانيجا.

: جدول ترتيب صناع الألعاب في الدوري الاسباني بموسم 2020/2019

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ويُعد أوريلانا الصفقة الثانية لفريق الظاهرة رونالدو “بلد الوليد” في الميركاتو الصيف 2020 بعد تحويل عقد “خافي سانشيز” من إعارة إلى عقد دائم من ريال مدريد.

وقضي أوريلانا المواسم الثلاث الماضية بين صفوف إيبار بعدما فشل مع فالنسيا الذي كان قد اشتراه بمبلغ 3 مليون يورو في صيف 2017 من سلتا فيغو.

ويتمتع فابيان آريل أوريلانا فالينزويلا، صاحب الـ 34 عامًا، بخبرات طويلة في الدوري الاسباني منذ انضمامه لنادي خيريث عام 2009 قادمًا من أودينيزي الإيطالي الذي اشتراه من نادي أوداكس إيتاليانو التشيلي في نفس السنة نظير 3.5 مليون يورو.

وشارك أوريلانا في 41 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، ويُجيد في ثلاثة مراكز بخط الوسط، كجناح أيمن وأيسر وكصانع ألعاب تحت رأسي الحربة، نظرًا لتمكنه الكبير في اللعب بالقدمين.