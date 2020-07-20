بث مباشر | شاهد يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “يوفنتوس ولاتسيو” ضمن أهم مباريات اليوم الإثنين 20-7-2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

تُنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

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يحتل “يوفنتوس” المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الانتر” الذي تعادل مع روما أمس الأحد، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أتالانتا” الذي تعادل هو الآخر مع هيلاس فيرونا يوم السبت الماضي في افتتاح الجولة.

بينما يقبع فريق “لاتسيو” في المركز الرابع برصيد 69 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن خصمه اليوم وصاحب مركز الصدارة “يوفنتوس”، وسيسعى فريق العاصمة إلى تحقيق الفوز على البيانكونيري من أجل استعادة المركز الثاني من “الانتر”.

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