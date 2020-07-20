بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس ولاتسيو” ضمن أهم مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يحتل “يوفنتوس” المركز الاول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الانتر” الذي تعادل مع روما أمس الأحد، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أتالانتا” الذي تعادل هو الآخر مع هيلاس فيرونا يوم السبت الماضي في افتتاح الجولة.

بينما يقبع فريق “لاتسيو” في المركز الرابع برصيد 69 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن خصمه اليوم وصاحب مركز الصدارة “يوفنتوس”، وسيسعى فريق العاصمة إلى تحقيق الفوز على البيانكونيري من أجل استعادة المركز الثاني من “الانتر”.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في الدوري الإيطالي، حقق “يوفنتوس” الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة واحدة، بينما لم يتذوق فريق “لاتسيو” طعم الفوز سوى في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، وخسر 3 مباريات.

وانتهت آخر مواجهة بين “يوفنتوس ولاتسيو” في الدوري الايطالي بتحقيق النسور الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الأوليمبيكو” يوم 7 ديسمبر 2019.

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يوفنتوس 0-0 لاتسيو

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 34)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو ضمن مباريات الجولة الـ 34 في الدوري الايطالي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪⚫تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – كوادرادو – دي ليخت – بونوتشي – ساندرو – رامسي – بينتاكور – رابيو – دوجلاس كوستا – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.

????دكة البدلاء: جانلويجي بوفون – ميريح ديميرال – جونزالو هيجواين – بليز ماتويدي – سيموني موراتوي – ماركو أوليفيرا – كارلو بنسوليو – ميراليم بيانيتش – دانيلي روجاني – دانيلو – زينميشيا – ويسلي أوليفيرا.

????⚪ تشكيلة لاتسيو: ستراكوشا – باستوس – لويز فيليبي – أكيربي – لاتزاري – ميلينكوفيتش سافيتش – كاتالدي – بارولو – دافيد أندرسون – كايسيدو – إيموبيلي.

ستراكوشا – باستوس – لويز فيليبي – أكيربي – لاتزاري – ميلينكوفيتش سافيتش – كاتالدي – بارولو – دافيد أندرسون – كايسيدو – إيموبيلي. ????دكة بدلاء: غيريرو – سيلفيو بروتو – دنيس فافرو – أندري أنديرسون – راؤول مورو – لوكا فالبو – نيكولي أرميني – بوبي أديكانيي.

“1????بداية الشوط الأول..

“5 شيرو إيموبيلي يمرر كرة رائعة في ظهر دفاع يوفنتوس إلى كايسيدو الذي سدد مباشرة ولكن ترتطم في قدم بونوتشي وتخرج إلى الركنية.

“6 تُرسل الركنية مباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن يشتتها دفاع اليوفي بعيدًا.

“7 يعد مهاجم لاتسيو، الإكوادوري كايسيدو احد الأهداف الرئيسية لفريق الشباب السعودي في الميركاتو الصيفي 2020.

“8 تسديدة من رونالدو من زاوية صعبة تخرج بجوار القائم الايمن للحارس استراكوشا.

“10 عذرًا على خطأ تشكيلة يوفنتوس، حيث يشارك باولو ديبالا اساسيًا على حساب جونزالو هيجواين وليس العكس.

“16 سافيتش يمهد كرة إلى بارولو على حدود منطقة الجزاء والاخير يسدد كرة قوووية ترتطم في أقدام مدافعي يوفنتوس وتخرج إلى الركنية.

“19 مدافع لاتسيو لويس فيليبي يتصدى لتسديدة قوية من رامسي.

“21 يوفنتوس صار اخطر في هذه اللحظات.

“22 ارتباك من لاعبي لاتسيو يحرمهم من تسجيل الهدف الاول في هجمة كانت خطيرة على دفاع يوفنتوس.

“23 استماتة غير عادية من دفاع لاتسيو تمنع مرور تسديدة رونالدو القوية إلى المرمى.

“25 الكولينج بريك الآن..

“26 ‫كشفت الصحف الإيطالية منذ لحظات ان سبب استبدال هيجواين بباولو ديبالا هو إصابة الأول أثناء عمليات الإحماء.

“28 مازال يوفنتوس يسيطر في ظل تراجع لاتسيو.

“31 بينتانكور يضيع فرصة هدف محقق بعدما فشل في تمرير الكرة إلى رونالدو المنفرد تمامًا بمرمى لاتسيو.

“35 رابيو يقوم بمجهود فردي رائع ويسدد كرة قوية يتصدى لها ستراكوشا ويبعدها إلى الركنية.

“36 رونالدو كاد يسجل الهدف الاول ولكن رأسيته مرت بجوار القائم الايسر لستراكوشا.

“37???? بطاقة صفراء أولى في المباراة على دافيد أندرسون بعد تدخل قوي على بينتانكور.

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