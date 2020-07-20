الأهلي يكشف حقيقة غياب رامي ربيعة حتى نهاية الموسم

كذب مسئولو الأهلي، كل الأنباء التي خرجت عن وجود إصابة قوية للمدافع المميز رامي ربيعة، بعدما انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع السوشيال ميديا، تفيد بغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول للكرة، حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم، ويعود بعدها إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.
وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.
وأجرى المدير الفني رينيه فايلر، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، في مران الفريق.
وترددت أنباء عن إصابة قوية لرامي ربيعة سوف تحرمه من اللعب مع الأهلي، حتى ختام الموسم الجاري، لكن سيد عبدالحفيظ المدير الفني للفريق الأول، نفي كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات والجانب الخططي، الذي قام الفريق بتنفيذه خلال التدريبات اليومية.
وسبق أن خاض الأهلي «تراي ماتش» لمدة ٩٠ دقيقة يوم الخميس الماضي، ويشتمل البرنامج التدريبي على خوض وديتين خلال يوليو الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.
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