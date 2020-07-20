البرتغالي بيدرو ميجيل كايشينيا يتسلم تدريب الشباب السعودي

أكد وكيل أعمال المدرب البرتغالي “بيدرو ميجيل كايشينيا” تسلم المدرب لمسؤولية فريق الشباب السعودي بعد ثلاث سنوات قضاهم مع فريق كروز آزول المكسيكي.

وخلف بيدرو كايشينيا المدرب الاسباني لويس جارسيا بعدما قدم الأخير اعتذاره عن تمديد تعاقده مع النادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2020/2019 المُجمد منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ورفضت إدارة نادي الشباب اقتراح لويس جارسيا بتمديد تعاقده حتى يونيو 2021، وقررت إنهاء العمل معه واستبداله بالمدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا صاحب الـ 49 عامًا.

وتنوي إدارة ريال مايوركا الاستعانة بالمدرب لويس جارسيا بعد عودة الفريق إلى دوري الدرجة الثانية من جديد.

وسبق للمدرب بيدرو كايشينيا العمل في السعودية كمساعد لمواطنه جوزيه بيسيرو في نادي الهلال بموسم 2007/2006، وواصل تواجده في السعودية كمساعد لبيسيرو في تدريب المنتخب الأول.

من هو بيدرو كايشينيا مدرب الشباب الجديد؟

بيدرو كايشينيا هو مدرب برتغالي بدأ حياته المهنية كمدير فني لنادي فاسكو جاما فيديجويرا البرتغالي عام 2003، ولم يستمر معه لأكثر من موسم، وانتقل بعدها للعمل كمساعد لبيسيرو في الهلال ثم منتخب السعودية.

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وفي موسم 2011/2010 عاد ليكون الرجل الأول، حين تولى مسؤولية تدريب نادي يونياو ليريا البرتغالي لمدة موسمين، ومنه رحل لتدريب نادي ناسيونال.

ولم ينجح بيدرو كايشينيا في إثبات نفسه كمدرب بالدوري البرتغالي وقرر الرحيل بعدها إلى نادي سانتوس لاجونا المكسيكي ليقضي معه ثلاثة مواسم ونصف.

وفي منتصف موسم 2016/2015 عاد بيدرو كايشينيا إلى المنطقة العربية لتدريب نادي الغرافة القطري ليبقى معه حتى بداية عام 2017.

ودرب بيدرو كايشينيا نادي جلاسكو رينجرز في موسمي 2017/2016 و2018/2017، ثم خاض تجربة مدتها ثلاث سنوات مع نادي كروز آزول المكسيكي.

وحقق بيدرو كايشينيا نجاحات كبيرة في الدوري المكسيكي بالفوز بثلاثة ألقاب مع نادي سانتوس لاجونا، تمثلت في كأس الأبيرتورا 2014 ودوري الكلاوسورا 2015 وبطولة المكسيك 2015.

وفاز مع كروز آزول بلقب كأس الابيرتورا 2018، وتبعه بلقب كأس السوبر المكسيكي 2019.

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