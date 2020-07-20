بعد نجاح سانشو..دورتموند ينفق 25 مليونًا لضم جودي بيلينجهام

أنفق نادي بوروسيا دورتموند الألماني مبلغ 25 مليون يورو لضم صانع الألعاب الإنجليزي الشاب “جودي بيلينجهام” من نادي بيرمنجهام سيتي، اليوم الاثنين، في واحدة من مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ولعب بيلينجهام 43 مباراة في عموم الموسم الحالي 2020/2019 مع بيرمنجهام سيتي، من بينهم 40 مباراة في منافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

ولم يسبق للاعب صاحب الـ 17 عامًا خوض أي مباراة احترافية في الموسمين الماضيين سواء مع فريق الشباب أو الفريق الأول لنادي بيرمنجهام، وتقرر تصعيده للعب مع الكبار مباشرة هذا الموسم.

وسجل بيلينجهام 4 مرات في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى أمام أندية ستوك سيتي وتشارلتون أثلتيك وليدز يونايتد وكارديف سيتي في الجولات 6 و7 و25 و28.

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وارتبط اسم بيلينجهام بأكثر من فريق إنجليزي كبير أمثال تشيلسي ومانشستر يونايتد بسبب الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى صناعة الألعاب وفي مركز لاعب الوسط الإرتكاز أو في مركز البوكس تو بوكس.

ووقع بيلينجهام على عقد مدته 5 أعوام مع بوروسيا دورتموند الذي لم يجد غضاضة في إنفاق مبلغ 25 مليون يورو لضمه بعد نجاح اللاعب الانجليزي الشاب “جادون سانشو” الذي وصل سعره في السوق الصيفي إلى أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني في غضون عامين فقط من انضمامه من مانشستر سيتي.

وكانت آخر مباراة يظهر فيها بيلينجهام مع بيرمنجهام سيتي أول أمس السبت أمام بريستون نورث في الجولة 45 من الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، وانتهت بخسارة فريقه بهدفين دون رد.

وترجع أول مباراة يخوضها بيلينجهام مع بيرمنجهام سيتي إلى يوم 6 أغسطس 2019، عندما لعب لمدة 80 دقيقة في خسارة الفريق أمام بورتسموث 3/صفر على ملعب فراتون بارك ضمن المرحلة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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