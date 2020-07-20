رسميًا..فرانس فوتبول تلغي “بالون دور 2020” وتعوضها بجائزة أخرى

ألغت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام (بالون دور 2020) بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم تعويض جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بجائزة أفضل تشكيلة في موسم 2020/2019، حسب ما أعلنته مجلة فرانس فوتبول مساء اليوم الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تُحجب جائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم منذ إنشائها لأول مرة في عام 1956، علمًا بأنها ارتبطت لمدة 5 سنوات بجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بين عامي 2010 و2015.

واتخذ قرار إلغاء جائزة بالون دور لعام 2020، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول “باسكال فيري”، وكتب في مقال حجب الجائزة “في مثل هذه السنة الفريدة لا يمكننا التعامل معها على أنها سنة عادية، بدأ الموسم بقواعد معينة وانتهى بقواعد زخرى، في شهري يناير وفبراير تم لعب كرة القدم أمام مدرجات كاملة، ثم توقفت اللعبة وعادت دون حضور جمهور”.

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وأضاف “يناير وفبراير شهران لا يكفيان لتحليل وتقييم اللاعبين وإصدار حكم. كرة القدم تلعب الآن بخمسة تبديلات، ونهائيات دوري أبطال أوروبا تغيرت، لا يمكن تحديد الفائز بالكرة الذهبية من خلال ثلاث مباريات فقط ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي”.

ونزلت تلك الأنباء كالصاعقة على نجم بايرن ميونخ وهداف الدوري الألماني بموسم 2020/2019 “روبرت ليفاندوفسكي”، حيث كان المُرشح الأوفر حظًا لنيل اللقب هذا العام، بعد تتويجه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، واعتلائه لصدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدف بفارق مريح من الأهداف عن أقرب منافس.

ولا يزال مهاجم بولندا قاردًا على تحقيق المزيد من الانجازات خلال عام 2020 إذا ما واصل بايرن ميونخ مسيرته في دوري أبطال أوروبا، كذلك نيمار وكيليان مبابي بإمكانهما التتويج بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعد ترشح باريس سان جيرمان إلي نهائي كأس فرنسا وكأس رابطة الأندية الفرنسية.

كما تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعبة كرة قدم نسائية والتي تم افتتاحها للمرة الأولى في عام 2018، جنبًا إلى جنب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى، وبدلاً من كل تلك الجوائز الفردية سيتم تسمية فريق الموسم فقط من قبل مجلة فرانس فوتبول.

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