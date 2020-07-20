إيفرتون يلدغ شيفيلد في عقر داره

تغلب فريق إيفرتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 اليوم الإثنين، في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت تعادل نيوكاسل يونايتد سلبيا مع مضيفه برايتون.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز 11، وتوقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن.



ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي الذي سجل هدف الحسم بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.



وفي المباراة الأخرى حصد نيوكاسل وبرايتون نقطة واحدة من تعادلهما السلبي ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز 13، مقابل 38 نقطة لبرايتون في المركز 15.

المصدر: وكالات



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