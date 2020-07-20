رياضة | نجم ريال مدريد يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطلق تصريحًا ناريًا قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، على قدرة تخطي عقبة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة ذهابًا 1-2.

وخلال حواره لصحيفة لو باريزيان الفرنسية قال فاران: "العودة ضد مانشستر سيتي؟ لقد اكتسبنا المزيد من الثقة، وهذا ريال مدريد وكل شيء ممكن، والأمل موجود دائمًا حتى لو كان الأمر صعبًا، فحين ترتدي قميص ريال مدريد يجب أن تتحمل المسؤولية، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا رغبة لا تصدق، وندين بذلك لجماهيرنا، ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

Advertisements

وأضاف: "عمل زيدان؟ هو لديه القدرة الخاصة على جعل المستحيل ممكنًا، ومسيرته استثنائية ومصدر إلهام كبير للجميع وروحه كلاعب موجودة دائمًا، إنه لا يحتاج للتحدث كثيرًا، وعندما يفعل ذلك يختار الكلمات النزيهة التي تمس اللاعبين".

وتابع: "أشعر بأنني أكثر نضجًا، وأكثر اكتمالا وتنوعًا في اللعب، وبدأت مسيرتي مبكرًا جدًا ومركز قلب الدفاع يحتاج إلى وقت وخبرة، أحيانًا ينسى البعض سني، فأنا لازلت في عمر الـ27 عاما، وأفضل مرحلة للمدافع بين 28 و30 عاما لذا أقترب أكثر".

وأشار: "لقد كان موسما أفضل بكثير من موسمي الأخير الذي شاركت قبله في كأس العالم، ومن الطبيعي أن يكون لدي صعودا وهبوطا، وصحيح أن فترة التوقف ساعدتنا على تجديد أنفسنا وقوتنا".