رياضة | الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية غانية عن اقتراب النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قرر منذ عدة أيام التدخل بنفسه لحسم صفقة موليكا لصالح الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكد موقع "غانا سوكرنت" أن الأهلي أصبح قريب بشكل كبير من حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة بعد انهاء التفاصيل المالية مع اللاعب والحصول على موافقته.

وكشف الموقع أن إجمالي صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي سيكلف النادي حوالي 5 مليون دولار حيث سينتقل اللاعب إلى الأحمر لمدة 4 مواسم مقابل حصوله على 800 ألف دولار في الموسم الواحد مقابل حصول نادي مازيمبي على مبلغ 2 مليون دولاؤ.

وأشار الموقع إلى أنه يتبقى فقط بعض التفاصيل المالية البسيطة التي سيحسمها النادي الأهلي مع نظيره مازيمبي ليتم الإعلان الرسمي عن اتمام الصفقة.