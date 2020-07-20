رياضة | جوارديولا يوجه رسائل خاصة إلى بيلسا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسائل خاصة إلى بيلسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، يُعد من أبرز المدربين في كرة القدم العالمية.

وقال غوارديولا عن بيلسا إن الدوري الممتاز سيكون أفضل بالنسبة له.

وأضاف المدرب الإسباني عن بيلسا في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، قبل مواجهة واتفورد، الذي ودع المسابقة، خارج أرضه غداً الثلاثاء: "قام بعمل استثنائي، كان ليدز استثنائياً الموسم الماضي ولم يصعد للدوري الممتاز، وأظهر الكثير من الشخصية حتى نجح في الصعود بعدها بعام واحد وحافظ على ثباته في الأداء".

وتابع: "لم ألعب أبداً تحت قيادة بيلسا لذلك من الصعب الحديث عنه، لكني عرفته عبر ملايين اللاعبين الذين تدربوا معه، كنت محظوظاً بما يكفي للحديث معه، إنه شخصية فريدة في الكرة العالمية بسبب طريقته المميزة في اللعب، إنه مدرب مميز".

وأضاف: "لا يوجد مدرب في العالم يؤدي بنفس الطريقة التي يلعب بها فريقه، تعلمت كثيراً من طريقته، إنه شخص لا يصدق ومميز". Advertisements

ولا يمكن مقارنة إنجازات وبطولات بيلسا المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين بما حققه غوارديولا من ألقاب كثيرة مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

لكن بالنسبة لغوارديولا يوجد ما هو أكثر من الألقاب حتى تكون مدرباً رائعاً.

وقال المدرب الإسباني إنه يضع بيلسا: "في القمة" ولا يهم إنه لا يملك سيرة ذاتية متألقة ومليئة بالألقاب.

وأضاف: "الفوز بالألقاب يساعدك للحصول على وظيفة في الموسم التالي لكن في نهاية مسيرتك ما تتذكره ليس الألقاب التي حصدتها، بل الذكريات التي لديك وما إذا كان المدرب علمك الكثير".

وتابع: "ما نتذكره هو التجارب والذكريات واللاعبين الذين تعاملت معهم والمدربين كذلك، مارسيلو على رأس القائمة، بالتأكيد في مقدمة القائمة".