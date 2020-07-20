رياضة | رسالة مؤثرة من كوكا بعد التتويج رسميًا ببطولة الدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من كوكا بعد التتويج رسميًا ببطولة الدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادى أولمبياكوس اليوناني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فوزه مع فريقه ببطولة الدوري اليوناني الممتاز هذا الموسم.

ونشر كوكا صورة له مع لقب الدوري اليوناني معلقا عليها قائلا:"‏أود أن أشكر امي و زوجتي و أخواتي و أهلي و اصدقائي على المساندة و التشجيع الدائم، و اخص جزيل الشكر لكل من ساندني من بلدي الحبيب مصر، كما افتخر أن أكون أول مصري يحصل على بطولة الدوري اليوناني، و إنه لفخر كبير لي أن أكون سبب في رفع علم بلدي و اسمها، مشوار طويل و صعب و لكن لكل مجتهد نصيب".

يذكر أن كوكا قد انضم لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادما من صفوف نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي.

وذكرت تقارير صحفية برتغالية ويونانية أن إدارة نادي أولمبياكوس ستسعي خلال هذا الصيف لضم اللاعب الدولي المصري نهائيا من صفوف النادى البرتغالي.