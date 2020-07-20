رياضة | التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ساري المدير الفني لنادى يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره لاتسيو بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس الرسمية للمباراة كالتالي:"‏تشيزني، كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو، رامزي، بينتانكور، رابيو، كوستا، هيجوين، كرستيانو رونالدو".

بينما جاءت تشكيلة لاتسيو الرسمية كالتالي:"ستراكوشا، باستوس، لويز فليبي، اكاربي، اندريسون، باريلو، كادال، سافيتش، لازاري، كايسدو، إيموبلي".