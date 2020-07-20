رياضة | ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الفلسطيني محمود سلمي الشهير بـ "ميسي" لاعب منتخب فلسطين الأوليمبي ونادي البقعة الأردني برفع برفع دعوى أمام لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على باقي مستحقاته المالية من قبل النادي الأهلي.
اللاعب الفلسطيني طلب من النادي الأهلي الحصول على 387 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى إلى 5٪ سنوياً اعتبارًا من تواريخ الاستحقاق لكل دفعة، كما طلب اللاعب فرض عقوبات على النادي الأحمر.
وأكد النادي الأهلي في رده على الدعوى التي رفعها اللاعب الفلسطيني بأنه دفع جميع المستحقات لموسم 2018/2019وأنه في نهاية هذا الموسم طلب اللاعب عن رغبته العودة إلى وطنه.
تعرف على ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.