رياضة | ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفلسطيني محمود سلمي الشهير بـ "ميسي" لاعب منتخب فلسطين الأوليمبي ونادي البقعة الأردني برفع برفع دعوى أمام لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على باقي مستحقاته المالية من قبل النادي الأهلي.

اللاعب الفلسطيني طلب من النادي الأهلي الحصول على 387 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى إلى 5٪ سنوياً اعتبارًا من تواريخ الاستحقاق لكل دفعة، كما طلب اللاعب فرض عقوبات على النادي الأحمر.

وأكد النادي الأهلي في رده على الدعوى التي رفعها اللاعب الفلسطيني بأنه دفع جميع المستحقات لموسم 2018/2019وأنه في نهاية هذا الموسم طلب اللاعب عن رغبته العودة إلى وطنه.

تعرف على ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.