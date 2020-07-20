رياضة | وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، رحيل جناح ريال مدريد الإسباني، عن فريقه مؤكداً أن اللاعب الويلزي لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي.

وقال بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» البريطانية: "جاريث بخير، يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد، إنه يحب العيش في مدينة مدريد، ولا ينوي الذهاب إلى أي مكان".

وأضاف: "لا يزال بجودة أي لاعب آخر في الفريق، وقرار إشراكه يرجع إلى المدرب، بالطبع هناك أطراف مهتمة بضمه، لكن يصعب على أي نادٍ في العالم تحمُل راتبه".

وتابع: "خسارة كبيرة أنه لا يشارك مع ريال مدريد حاليا، لكنه لن يرحل، بيل لا يتأمل رحيل زين الدين زيدان، فزيدان ناجح للغاية، ليس هناك ضغينة، كل ما في الأمر أن زيدان لا يريد إشراكه، فاللاعب يتدرب يوميا بشكل جيد، هدف بيل هو لعب يورو 2020 مع ويلز، دائما ما يريد أن يؤدي بشكل جيد مع بلاده".