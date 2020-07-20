رياضة | كريم بنزيما.. " في الإنتقاد مدعي وفي التكريم منسي "

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كريم بنزيما.. " في الإنتقاد مدعي وفي التكريم منسي " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت مجلس فرانس فوتبول الفرنسية ودون سابق مقدمات بإلغاء نسخة العام الجاري 2020 من جائزة الكرة الذهبية ليتم حجب الجائزة وعدم منحها لأي لاعب في العالم بسبب الفترة الحالية التي تعيشها الكرة العالمية.

وتوقفت معظم المنافسات الرياضية بداية من شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في الكثير من الدول بالإضافة إلى تأجيل الكثير من الإستحقاقات العالمية مثل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2020 .

كما تبعت هوجه التأجيلات بطولة دورة الألعاب الأوليمبية 2020 ليتم ترحيلها إلى العام المقبل 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو ليتبع ذلك حجب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الأولى منذ عام 1956 بعد ظهور ملامح المرشحين للحصول عليها.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الخاسر الأبرز من حجب جائزة الكرة الذهبية وهو الفرنسي كريم بنزيما الذي قاد ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الاسباني وكان من أبرز الأسباب التي قادت كتيبة زيدان لحسم الليجا.

كريم بنزيما.. "في الإنتقاد مدعي وفي التكريم منسي "

البداية مع قائمة اللاعبين الطويلة التي كانوا يمنون النفس للحصول على جائزة الكرة الذهبية وكسر الهيمنة التي يمارسها الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال السنوات العشرة الماضية على غرار الكرواتي لوكا مودريتش 2018.

Advertisements

وعلى رأس هولاء اللاعبين الفرنسي كريم بنزيما الذي نجح في إضافة تأثير حقيقي على فوز الريال بلقب الدوري الاسباني بعد أن سجل إحدى وعشرين هدفاً في المسابقة وأنهى مبارياتها في المركز الثاني على جدول الهدافين خلف ليونيل ميسي .

ومنذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد نجح بنزيما في الرد على الإنتقادات التي لطالما طالته بعد أن بات قطعة رئيسية لا يمكن إغفال دورها في الخط الأمامي للأبيض المرينجي .

وخلال الإستحقاقات الهامة والكبرى دائماً ما كان البنز متواجد وحاضر سواء بالتسجيل أو المساهمة بالتمرير الحاسم للزملاء وكانت غلته التهديفية ستزداد لولا تألق زميله في الفريق سيرجيو راموس في لعب وتنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية .

وعقب العودة للمنافسات من جديد بسبب التوقف الذي خلفه فيروس كورونا شارك بنزيما مع الريال في عشرة مباريات تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين لزملائه وأثبت أنه لاعب لا غنى عنه في خط هجوم الفريق .

وبكل هذه الأرقام التي حققها بنزيما ونجاحه في كتابة إسمه بصورة واضحة في قائمة اللاعبين الذين كانوا سيتنافسون على جائزة الكرة الذهبية جاءت صحيفة فرانس فوتبول لتوجه له ضربة موجعة بحجب الجائزة .

ليطبق بذلك الفرنسي المقولة التي تقول " في الإنتقاد مدعي وفي التكريم منسي " .