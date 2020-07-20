رياضة | مران الأهلي| سبورة فايلر.. جاهزية الشيخ.. جلسة أجايي.. واجتماع سيزا مع صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| سبورة فايلر.. جاهزية الشيخ.. جلسة أجايي.. واجتماع سيزا مع صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.
وتحدث المدير الفني مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.
كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.
كما اجتمع رينيه فايلر، بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية.
وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا.
من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني، فقرة في بداية مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
واشتملت تدريبات حراس المرمى على الجانب البدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية.
يأتي ذلك لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًا وإفريقيًا.
وشارك أحمد الشيخ لاعب الفريق في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسة والنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة.
وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، في إطار برنامج الجهاز الفني، للارتفاع بمستوى اللاعبين.
واختتم فايلر، المران بمحاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران، كما استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين.
وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.